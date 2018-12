Lo stallo nelle discussioni per il rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter, vista la tensione tra il club e il suo agente nonché moglie Wanda Nara, risuona sotto forma di melodia in casa Real Madrid che deve rifondare un progetto giunto ai termini di coda dopo la partenza di Zidane e Cristiano Ronaldo, il quasi addio di Modric (per il quale l’Inter continua a lavorare sotto traccia) e il flop di Lopetegui. Come verificato da FcInterNews, se la scorsa estate l’argentino non era la prima scelta di Florentino Perez, ora, visti anche gli ottimi match in Champions League, conditi da 4 reti in 6 presenze alla sua prima partecipazione alla massima competizione europea, sta scalando posizioni nella lista degli obiettivi di mercato del prossimo giugno.

Non è un caso, infatti, che le Merengues abbiano mandato alcuni emissari a visionarlo dal vivo a partire dal derby col Milan, risolto proprio dal capitano dell’Inter sul finire di partita. Sono almeno 3 le gare cui gli osservatori del Real hanno preso parte: oltre alla già citata stracittadina, Icardi è stato visionato anche durante il match di ritorno col Barcellona e col Psv. L’allarme, comunque, non si è attivato nella sede dell’Inter, perché nonostante gli ultimi screzi con Wanda, l’intento comune rimane quello di continuare insieme. Con il giusto equilibrio contrattuale in virtù delle prestazioni offerte dal numero 9.