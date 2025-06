Questa estate con ogni probabilità Sebastiano Esposito lascerà l’Inter. A meno infatti che l’attaccante non disputi un Mondiale per Club ben al di sopra delle aspettative e Cristian Chivu ne chieda espressamente la permanenza (anche solo da quinta punta), il campano è destinato a separarsi un’ultima volta, ma in via definitiva, dai nerazzurri.

Il contratto in scadenza nel 2026 non lascia spazio a interpretazioni. Il ragazzo non potrà essere nuovamente ceduto in prestito, a meno che non firmi l’ennesimo rinnovo di contratto, opzione al momento non vagliata dai vertici di Viale della Liberazione, che altresì si sarebbero aspettati che l’Empoli riscattasse per 4,5 milioni più il 20% sulla futura rivendita il talentuoso attaccante di Castellammare di Stabia. Non è stato così e dunque Seba è già rientrato all’Inter, col Mondiale per Club che potrebbe essere una vetrina importante per lui per mettersi in mostra.

Ad oggi, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, è già pervenuta alla società vice campione d’Italia e d’Europa una richiesta di informazioni da parte del Como per il giocatore, con i nerazzurri che valutano il ventiduenne, visto anche il buon campionato disputato in Toscana, 7-8 milioni di euro. Naturalmente, vista la situazione, trattabili.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!