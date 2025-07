Nonostante non abbia partecipato al Mondiale per Club non certo per propria volontà, Mehdi Taremi non è ancora tornato ad Appiano Gentile come i calciatori che hanno lasciato gli USA in anticipo. Il motivo però non riguarda il mercato, nonostante l'attaccante iraniano sia in uscita. Molto semplicemente, come appurato da FcInterNews.it, l'Inter gli ha concesso qualche giorno di vacanza in più consapevole delle problematiche che il classe '92 ha riscontrato in Iran fino a pochi giorni fa.

Ad ogni modo, Taremi si sta allenando per conto proprio con la supervisione di un preparatore atletico, per farsi trovare pronto all'inizio della nuova stagione. A prescindere dalla maglia che indosserà.