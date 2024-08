Ultimi giorni di mercato decisivi sul fronte Joaquin Correa. Come ormai chiaro, in casa Inter la volontà è trovare una collocazione per l'argentino, fuori dai piani del club nonostante Simone Inzaghi si sia espresso sulla volontà di avere a disposizione cinque attaccanti.

Nelle ultime settimane l'agente Alessandro Lucci ha cercato soluzioni per il proprio assistito senza tuttavia ottenere grandi risultati. L'ultima trovata è stata proporlo alla Roma nelle scorse ore, conscio di due situazioni potenzialmente favorevoli: la prima è il gradimento di Daniele De Rossi, almeno per la versione del Tucu precedente a quella nerazzurra; la seconda è la probabile uscita di Paulo Dybala, che spingerebbe i giallorossi a trovare due attaccanti invece di uno, già in programma.

Sponda Inter c'è la consapevolezza che difficilmente a un anno dal scadenza qualcuno pagherebbe per il cartellino del tucumano, ma già risparmiare i 7 e passa milioni di stipendio lordi ancora da versargli (qualcosa in meno oggi) sarebbe una boccata d'ossigeno per le finanze del club. Altri nove giorni per capire se Correa, che vuole restare in Italia, riuscirà a trovare un'altra squadra disposta a dargli fiducia. Lucci è al lavoro.

