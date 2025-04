Si chiama Luis Henrique e da qualche giorno il suo nome è emerso, attraverso Sky, come potenziale rinforzo dell'Inter in vista della prossima stagione. Brasiliano, 23 anni, esterno offensivo ma anche quinto di centrocampo su entrambe le fasce come lo ha plasmato Roberto De Zerbi al Marsiglia, per la dirigenza nerazzurra sarebbe l'ideale alternativa a Denzel Dumfries, ruolo che mai come oggi avrebbe bisogno di un interprete affidabile vista la lunga assenza dell'olandese e l'extra lavoro chiesto a Matteo Darmian che anche per questioni anagrafiche preferirebbe agire da braccetto.

Ieri al Meazza per il derby in tribuna c'era Mehdi Benatia, direttore sportivo dell'OM, presenza che ha fatto scattare inevitabilmente l'allarme 'mercato'. In realtà si è trattato del classico incontro circostanziale, anche perché le trattative non si svolgono di certo alla luce del sole e l'ex Roma e Juventus era a Milano anche per incontrare il Milan in ottica Ismail Bennacer. Piuttosto, in tribuna al Meazza c'era anche Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, che voleva studiare dal vivo l'Inter in vista del doppio confronto di Champions League ma è rimasto un po' a bocca asciutta per via delle scelte di Simone Inzaghi, che nel derby non ha proposto la miglior versione della sua squadra. In compenso, Kompany si è intrattenuto a lungo a parlare proprio con Benatia, perché anche ai bavaresi Luis Henrique piace molto e il belga ha colto l'occasione per discuterne con l'ex collega di reparto.

Per l'esterno brasiliano servirà comunque un investimento importante, tra i 25 e i 30 milioni di euro e in Viale della Liberazione, dove lo considerano un ottimo giocatore con molti margini di crescita, stanno riflettendo sul fatto se sia cosa buona e giusta spendere tanto per colui che almeno inizialmente sarebbe il backup di Dumfries. Sicuramente i rapporti con il Marsiglia sono buoni dopo le trattative per Joaquin Correa e Valentin Carboni, non andate a buon fine poi sul campo per i francesi. Inoltre, l'agenzia di Luis Henrique è la Roc Nation, la stessa di Federico Dimarco e la dirigenza nerazzurra ha chiesto informazioni sull'ex Botafogo nell'ambito delle discussioni per il rinnovo del canterano.

Insomma, pur se non in stato avanzato come filtra dalla Francia, c'è un discorso avviato tra Inter e Marsiglia per Luis Henrique, sul quale oltre al Bayern c'è anche interesse dalla Premier League, ma questo non è un mistero. Di certo c'è che i nerazzurri in vista della prossima stagione vorranno regalare a Inzaghi un nuovo esterno che possa cimentarsi con risultati positivi su entrambe le fasce e abbia proprio le caratteristiche di Luis Henrique: dribbling secco, fisicità, versatilità.

