Sulla carta, l'Inter dovrebbe rimanere alla fine della sessione estiva di mercato con 4 attaccanti. Sulla carta, perché Simone Inzaghi ha fatto capire che il numero di impegni che attendono la squadra richiederebbero un innesto extra nel reparto, per non farsi trovare impreparati in caso di assenze o cali di forma. Una richiesta che potrebbe essere accolta dalla dirigenza nerazzurra, ma non nell'immediato. L'idea, come al solito, è attendere le occasioni da metà agosto in poi considerando che la lista UEFA costringerà una punta a rimanere fuori. Sempre che Marko Arnautovic non accetti un'altra offerta liberando potenzialmente due posti davanti. Ma posto che l'austriaco ha tutte le intenzioni di rimanere anche da quarta opzione, quale potrebbe essere il rinforzo last minute?

ALBERT GUDMUNDSSON - L'Inter ha iniziato a muoversi sull'islandese due mesi fa, ma ad oggi il Genoa non ha ricevuto alcuna chiamata da Viale della Liberazione (discorso affrontato con l'entourage). Il club rossoblù ha invece parlato con Cristiano Giuntoli (Juventus) e Giovanni Manna (Napoli). Entrambi hanno chiesto informazioni, ottenendo una valutazione di 35 milioni e l'apertura a inserire contropartite nell'affare. La Juventus pensa a Gudmundsson in caso di partenza di Federico Chiesa mentre il Napoli attende gli sviluppi del discorso Kvicha Kvaratskhelia-PSG prima di muoversi con decisione. Ad oggi l'Inter è in standby, anche perché non potrebbe garantire all'islandese un ruolo da protagonista.

CIRO IMMOBILE - Da tempo il mal di pancia della punta campana è il preludio a un possibile addio alla Lazio in questa sessione di mercato. Con Igor Tudor non c'è sintonia e se il tecnico croato venisse confermato alla guida dei biancocelesti è probabile che Immobile chieda la cessione. L'agente Alessandro Moggi, consapevole del rapporto con Simone Inzaghi, lo ha offerto ai nerazzurri con l'idea di ripetere un Francesco Acerbi-bis a fine mercato: prestito con diritto di riscatto. Ma per accogliere il classe '90 servirebbe l'addio di Arnautovic, perché difficilmente verrebbe a fare la quinta punta.

GIACOMO RASPADORI - Giovane, italiano interista, prima e seconda punta all'occorrenza. Profilo ideale per l'Inter. Molto, se non tutto dipenderà dalla relazione sul suo conto di Antonio Conte. Qualora il tecnico leccese decidesse di non puntarci, il Napoli lo metterebbe sul mercato per 25-30 milioni. Tanti per una riserva, ma in questi casi sarebbe un investimento anche sul futuro trattandosi di un 24enne. Da non sottovalutare l'ottimo rapporto tra l'agente Tullio Tinti, manager anche di Inzaghi, e Beppe Marotta che potrebbe agevolare questa situazione di mercato. Nomi e idee del momento, anche se il mercato deve ancora entrare nel vivo e la società nerazzurra ha nel difensore centrale e nel portiere le sue priorità. Poi si valuteranno le opportunità per rinforzare un attacco che ad oggi viene comunque considerato affidabile.

