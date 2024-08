Joaquin Correa è in uscita dall'Inter e non è più un mistero, ma il suo futuro resta ancora tutto da decifrare. Tra le opzioni di cui si è parlato c'è anche il ritorno del Tucu in Argentina, con l'Estudiantes tra i club interessati. Parlando in occasione dei festeggiamenti dei 119 anni del club, il presidente Juan Sebastian Veron commenta l'indiscrezione definendo però oggettivamente difficile l'affare: "Ero con Joaquín e abbiamo parlato. È ancora giovane. Sente che può fare un altro passo in Europa. E poi vedremo".

"Oggi la verità è che è molto complesso, molto difficile. Ma il calcio, in questo, spesso non ha tanta logica - le parole della Brujita raccolte da CieloSports -. Ma oggi non mi illuderei, anzi lascerei decidere a lui. E quando arriverà il momento, vedremo. L'importante è che lui trovi prima la sua strada. E poi, come gli ho detto, lo aspettiamo al club".

