Blitz mattutino in Viale della Liberazione per il portierino classe 2000 dell'Inter, ma in prestito al Cruzeiro, Gabriel Nascimento Resende Brazão che, intercettato dal nostro inviato all'uscita dell'HQ nerazzurro è stato interpellato sul suo futuro. Di seguito le sue parole:

Sei venuto a fare la visita?

“Sì e anche per parlare con la dirigenza, e va tutto bene”.

E come è andata?

“Ancora non lo so, parleremo domani e vedremo cosa fare. Per ora resto al Cruzeiro e poi torno all’Inter”.

Tornare ed esordire qui è il tuo sogno?

“Sì, certo. È il mio sogno da bambino, ma adesso devo lavorare per tornare far tornare al massimo il ginocchio ed evitare altri infortuni”.

Un messaggio ai tifosi:

“Un saluto a tutti gli interisti, ci vediamo presto”