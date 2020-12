L’ora di gioco che gli ha concesso Antonio Conte in Cagliari-Inter del 13 dicembre scorso potrebbe essere stata l’ultima in nerazzurro per Christian Eriksen, ieri assente giustificato per raggiungere la compagna Sabrina Kvist Jensen, in dolce attesa di una bambina dopo il primogenito Alfred, nato nel 2018. "È sul mercato, ma non è una punizione. Ha avuto difficoltà di inserimento, non è funzionale, e questo è un dato di fatto oggettivo che però non penalizza la sua professionalità. Ovviamente servirà trovare una giusta soluzione", ha ammesso candidamente Beppe Marotta prima della gara col Verona, confermando che il danese è sulla lista dei giocatori trasferibili a gennaio.

Sì, ma dove può andare l'ex Tottenham? L’ingaggio da 7,5 milioni e un cartellino che ne pesa 21,8 a bilancio - sottolinea Tuttosport - sono ostacoli per una cessione, per questo realisticamente si pensa a uno scambio di prestiti fino a fine stagione. Il classe '92 di Middelfart potrebbe essere piazzato al Psg (per Paredes) oppure all’Arsenal (per Xhaka o Ceballos), ma il sogno sarebbe riuscire a imbastire un’operazione con il Manchester United che riguardi Donny van de Beek, da sempre un pallino del ds Ausilio, che nel primo anno in Inghilterra non sta trovando lo spazio che si aspettava.