Non va escluso, secondo la Rosea, che una prima importante chiacchierata tra Lucci e i dirigenti nerazzurri vada in scena durante la pausa per il Mondiale, fermo restando che non c'è fretta di arrivare alla firma. La situazione del quasi trentasettenne Dzeko è diversa da quella di Milan Skriniar e Stefan de Vrij: il bosniaco non ha mercato né la voglia di cambiare squadra. Roma resta la sua seconda casa, ma a Milano sta benissimo e si tratterrebbe volentieri un altro anno. Anche con lo stipendio tagliato, pur consci che se il bosniaco continuerà a segnare con questo ritmo, risparmiare molto sul suo ingaggio sarà complicato.