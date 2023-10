A margine della preziosa vittoria in Grecia dell'Olanda, a cui lui ha contribuito procurandosi il rigore decisivo nel finale, Denzel Dumfries ha rilasciato alcune dichiarazioni a tema nerazzurro ai microfoni di Mediaset: "Mi trovo molto bene con l'allenatore e lo staff, mi stanno aiutando molto a crescere tecnicamente e li ringrazio per questo. Il primo obiettivo è lo scudetto, siamo secondi ed è un obiettivo che ci è sfuggito in questi due anni all'Inter. Tutti i nostri sforzi sono concentrati su questo".

Argomento caldo intorno all'olandese è anche il rinnovo: "Ne stiamo parlando, le prime conversazioni con la società sono iniziate, ci stanno pensando i miei agenti. Mi trovo molto bene all'Inter, vediamo cosa succederà ma al momento sono focalizzato sul campo e penso solo a vincere con l'Inter. Al resto penseranno i miei agenti e la società".