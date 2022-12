Denzel Dumfries è un giocatore che non si accontenta neanche dopo la serata da eroe vissuta sabato, quando ha trascinato l'Olanda ai quarti di finale del Mondiale con un gol, due assist e un salvataggio sulla linea nella vittoria contro gli USA. "La mia serata migliore deve ancora arrivare, abbiamo un obiettivo che è più grande degli ottavi", ha spiegato il laterale interista a NOS, a tre giorni dalla supersfida contro l'Argentina di Lionel Messi.

"L'ho già incontrato in passato, è un giocatore fantastico - ha aggiunto l'ex PSV parlando del 7 volte Pallone d'Oro -. Abbiamo una missione: soddisfare i cuori de tifosi dei Paesi Bassi, siamo qui solo per questo. Abbiamo un obiettivo, molte qualità in squadra. C'è molto margine di miglioramento, anche se stiamo progredendo. La fase a gironi è stata positiva per noi come squadra. Ad ogni modo, io voglio essere sempre importante per la squadra".