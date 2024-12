Erano stati venti minuti anche interessanti, con la Fiorentina che aveva iniziato bene la partita e l'Inter che stava cercando di venire fuori. Si discuteva di un gol annullato a Lautaro Martinez per un pallone calciato da Denzel Dumfries quando questi aveva varcato la linea laterale, poi, all'improvviso, il dramma: Leonardo Bove, centrocampista della Fiorentina, cade improvvisamente al suolo perdendo i sensi. Immediato si crea il capannello dei giocatori intorno ai soccorritori, mentre i compagni di squadra palesano tutta la loro angoscia. Dopo qualche minuto di fraintendimenti, l'ambulanza porta via il giocatore mentre le due squadre abbandonano il terreno di gioco. Il calcio passa decisamente in archivio, l'unico pensiero ora deve essere rivolto al povero Leonardo al quale mandiamo tutti i nostri incoraggiamenti.

Chiaramente inevitabile il rinvio del match del Franchi, che ripartirà, una volta fissata la data, dal momento della sospensione, ovvero il 18esimo del primo tempo.

22' - LA PARTITA È STATA SOSPESA! Le squadre tornano negli spogliatoi, si va verso il rinvio.

21' - L'ambulanza lascia lo stadio, vedremo cosa verrà deciso.

20' - Anche lo staff dirigenziale dell'Inter non nasconde la propria apprensione sugli spalti. Situazione davvero delicatissima.

18' - Capanello intorno al giocatore, mentre Mandragora e Dimarco litigano con un addetto reclamando l'intervento dell'ambulanza. Dodò in ladrime, Barella sconvolto così come Kean. Bastoni cerca di rincuorare Comuzzo disperato.

17' - Attenzione, panico al Franchi. Un giocatore della Fiorentina si è accasciato improvvisamente a terra. Si tratta di Bove.

15' - Lautaro segna un bel gol, ma il guardalinee tiene la bandiera alta perché Dumfries non è riuscito ad evitare che il pallone uscisse. Rimessa per la Fiorentina, anche se qualche dubbio rimane...

13' - Barella prova a lanciare Bisseck, fermato bene da Gosens. Pallone che si perde sul fondo.

12' - Colpani punta Bastoni, bravo però a chiuderlo sul movimento e a prendere fallo dall'ex Monza.

11' - Controllo chiuso, si riparte con una punizione per la Fiorentina.

9' - Dumfries si lamenta dopo un allacciamento con Bove in area viola, per Doveri è fallo dell'olandese. Però Mazzoleni al VAR vuole vederci chiaro.

9' - Lancio di Bastoni che trova Barella bravo a sorprendere i centrali. Tacco a servire Thuram, che viene anticipato da Comuzzo in corner.

6' - Fiorentina ancora insidiosa, Inzaghi cerca di scuotere i suoi dopo l'ennesimo errore in disimpegno.

5' - Ancora Kean, servito da Bove, prova a creare un pericolo ai nerazzurri. Ma sul pallone servito dall'ex romanista l'attaccante perde l'attimo ben tenuto dalla difesa, poi calcia male mandando fuori.

3' - Dimarco raddoppiato da due difensori viola commette fallo su Cataldi. Doveri fischia.

2' - Subito pericolo per l'Inter. Passaggio errato di Calhanoglu, palla recuperata dai viola con Kean che calcia di prima intenzione, Sommer para.

18.00 - Sarà della Fiorentina il calcio d'inizio della sfida: PARTITI!

17.59 - Ranieri e Lautaro Martinez davanti a Doveri per il sorteggio del campo.

17.56 - Fiorentina e Inter entrano in campo per il prepartita. Bella la coreografia della curva viola.

17.45 - Squadre negli spogliatoi, tra poco sarà calcio d'inizio al Franchi.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 0-0

FIORENTINA: 43 De Gea; 2 Dodò, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltrán, 4 Bove; 20 Kean.

In panchina: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 3 Biraghi, 5 Pongracic, 7 Sottil, 8 Mandragora, 10 Gudmundsson, 11 Ikoné, 22 Moreno, 24 Richardson, 28 Martinez Quarta, 33 Kayode, 65 Parisi, 99 Kouame.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 36 Darmian, 42 Palacios, 50 Aidoo, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Costanzo - M. Scarpa. Quarto ufficiale: Marinelli. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

