"Si gioca ogni tre giorni, ma quando sei giocatore preferisci giocare piuttosto che allenarti. E visto il periodo attuale, per l'Inter è un bene". Così Stephane Dalmat dal suo canale Instagram in vista della sfida di stasera tra i nerazzurri e la Sampdoria. "La squadra è entrata in una spirale molto positiva, ha l'opportunità di vincere stasera e deve vincere per forza contro la Sampdoria, per prendere più punti possibile prima del Mondiale. Come ho già detto, tutte le partite prima del Mondiale sono da vincere e l'Inter è capace di farlo". Sul ritorno di Romelu Lukaku, l'ex centrocampista francese dice la sua: "So che ci sono ancora molte persone arrabbiate, ma dobbiamo dimenticare. Ha sbagliato e lui lo sa, è andato via, ma chi al mondo non ha fatto mai un errore e chi siamo noi per dire qualcosa? Lukaku ha dimostrato durante l'allentamento mentre era infortunato che voleva tornare al più presto in campo per fare vedere a tutti, tifosi, squadra e società, che sa che ha sbagliato e vuole farsi perdonare. È un grandissimo giocatore e con la sua fiducia può far fare un ulteriore salto all'Inter. Vedrete che con lui l'Inter sarà più forte. Vediamo se stasera giocherà anche una mezzora, ma la cosa più importante è la squadra che deve essere unita, perché quando è unita è una bella squadra. Speriamo per stasera, come dico sempre, forza Inter".