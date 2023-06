Il primo tassello per puntellare la difesa dell'Inter potrebbe essere José Ignacio Fernández Iglesias, comunemente noto come Nacho. Il difensore in forza al Real Madrid, stando alle ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, non dovrebbe rinnovare il suo contratto con i Blancos, in scadenza il 30 giugno 2023. E a Milano pensano all'innesto di spessore a costo zero, prassi seguita negli ultimi anni dalla coppia Marotta-Ausilio per aumentare l'esperienza della rosa nerazzurra.

Intanto dalla Spagna assicurano che "Nacho è molto vicino all'arrivo all'Inter", dopo che negli scorsi giorni si è parlato di una proposta triennale messa sul tavolo dell'esperto spagnolo dal club di Viale della Liberazione.

