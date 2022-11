Niente Mondiale per Robin Gosens. Questa, almeno, è l'indiscrezione lanciata stamane dal Kicker, secondo il quale il terzino sinistro dell'Inter non farà parte della rosa tedesca per la spedizione in Qatar. Il c.t.della Germania, Hansi Flick, avrebbe scelto il capitano del Friburgo, Christian Günter. Ok anche Lukas Klostermann del Lipsia, tornato dopo un lungo stop. E faranno parte della rosa anche Karim Adeyemi e Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund. Al contrario, niente da fare per Marco Reus: la caviglia non è ancora guarita del tutto dopo il grave infortunio di settembre.