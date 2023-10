"Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Adesso? No, perché sono situazioni create prima". L'ammissione è di Antonio Conte, ospite al prgramma 'Belve' in onda su Rai 2 domani sera in prima serata.

Nelle anticipazioni filtrate dalla trasmissione e riportare dal Corriere dello Sport, l'ex tecnico dell'Inter parla anche dell'addio di Roberto Mancini alla Nazionale e del suo rifiuto all'Arabia Saudita: "Non voglio entrare nella questione e fare qualcosa che a me ha dato fastidio in altre circostanze. Stando ai giornali l’Arabia Saudita avrebbe fatto offerte a tutti, mi ci metto dentro anche io che ho rifiutato. Parliamo di club, non di Nazionale. Mancini penso abbia fatto qualcosa di storico vincendo l’Europeo. poi c’è stata sicuramente la non partecipazione ai Mondiali… sono delle situazioni che lasciano delle ferite, Se fosse successo a mesarebbe stata durissima. Ma in quel caso, forse sì, dopo sarei andato via".

Conte parla poi dell'addio alla Juventus: "Sicuramente sono un po’ pentito per l'addio alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi decidi di andare via".

Infine, spazio anche ad un retroscena sul rapporto con José Mourinho. Quando la conduttrice Francesca Fagnani ricorda al salentino di aver detto una volta al portoghese "Vediamoci in ufficio" con tono minaccioso, Conte replica così: "Io vengo dalla strada, non se lo dimentichi mai".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!