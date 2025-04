Ospite non previsto scaletta dell'evento 'Il Foglio a San Siro', Fabio Capello ha parlato così dell’impresa dell'Inter sul campo del Bayern Monaco in Champions League: "La vittoria dei nerazzurri mi ha fatto molto piacere perché faccio il tifo per le squadre italiane in Europa, anche se sono del Milan - le sue parole -. Partita giocata perfettamente e vinta meritatamente. Secondo me, l'Inter può arrivare in fondo perché ha un grande centrocampo; i tedeschi hanno bloccato Calhanoglu, ma Barella e Mkhitaryan hanno fatto il suo lavoro. Vedo una squadra convinta del suo gioco, che non ha problemi quando viene pressata. Poi in contropiede è in assoluto la squadra più pericolosa con Real e Barcellona".

Un altro Triplete?

"Io me lo auguro per il calcio italiano, però è un po' difficile vincere tutto. Quattro, con il Mondiale, sarebbero tanti. Ma la squadra sa dove vuole andare, che ha mentalità. Inzaghi la sta dirigendo molto bene".

Inzaghi l'ha sorpresa come allenatore?

"E' cresciuto, è migliorato anche a livello comunicativo. Dietro ha dei dirigenti che lo hanno guidato, cosa che non succede in club come Milan e Juve. E' fondamentale avere una società forte economicamente, con delle persone che capiscano che squadra stanno dirigendo. I tifosi vogliono vedere passione e attaccamento alla maglia".

