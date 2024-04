Hakan Calhanoglu parla a CBS Sports Golazo e nel confermare la sua volontà di restare ad altissimo livello tira anche una frecciata al calcio del suo Paese. "Sono onesto, attualmente no. Non mi vedo al Galatasaray. Rimanere in Europa è sempre stato il mio obiettivo, al più alto livello possibile perché conosco la Turkish Footbal League e spero faccia meglio di quanto accaduto negli ultimi mesi".

Le dichiarazioni hanno avuto subito grande eco in Turchia e il centrocampista ha voluto fare una precisazione tramite i canali social. "Premetto che le espressioni che ho usato ieri in un'intervista sono state fraintese - si legge in un messaggio -. Credo che questo malinteso sia dovuto alla differenza di linguaggio. Avendo sempre fatto della trasparenza e dell'onestà un principio, devo cambiare questa affermazione in "Per evitare qualsiasi malinteso. Ho sempre dato importanza all'onestà e al Galatasaray non ho mai nascosto l'amore e il rispetto che ho. Non è mai possibile per me mancare di rispetto a un club. Ciò che ho detto non era specifico di un club, ma dello sviluppo del calcio del nostro Paese. Tutti sanno cosa è successo negli ultimi mesi. È chiaro che questi eventi hanno un impatto negativo sul valore del nostro marchio. Il mio desiderio più grande è che tutti si uniscano e alzino il livello del nostro calcio. Perché è ovvio che l'unico danno di questi eventi è nostro. Se portiamo il nostro calcio al posto che merita, ogni calciatore del mondo vorrà giocare in Turchia, anche da giovane. Questo è il nostro potenziale da raggiungere: abbiamo la capacità di competere con le migliori squadre d’Europa in Champions League. Finché noi come Paese decidiamo di farlo. Questo è tutto quello che volevo dire".