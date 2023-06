Sarà una finale di Champions League doppiamente speciale per Hakan Calhanoglu, che calcherà l'ultimo prestigioso palcoscenico della competizione europea più importante nella sua Turchia, dove il prossimo 10 giugno, allo stadio Ataturk di Istanbul, è in programma Manchester City-Inter: "Amo Istanbul, è la città più bella per me - le parole del centrocampista nerazzurro rilasciate a UEFA.com -. Mi piace ogni volta che ci vado. La nostra cultura è molto interessante, non vedo l'ora di essere lì. Sono molto felice di giocare la finale nel mio Paese".

La finale sarà un'occasione per la Turchia per provare a risollevare il morale dopo il tremendo terremoto che ha colpito il Paese.

"Come capitano, devo fare qualcosa per il mio Paese, per questi momenti difficili. Stiamo cercando di aiutarli, non ci fermiamo. Spero che la finale dia ai miei compatrioti un po' di gioia".

Calhanoglu è approdato in finale due anni dopo aver preso la coraggiosa decisione di lasciare il Milan per l'Inter.

"Ricordo il mio primo giorno all'Inter, quando arrivai dal Milan. Tutti sapevano che non era un passo facile per me, ma la socetà e i miei compagni mi hanno accolto benissimo, sono stato molto felice da subito qui".

Calhanoglu si scontrerà con Gundogan in finale.

"Ho grande rispetto per lui, è il capitano del City, un ottimo giocatore. Ma non sarà facile nemmeno per lui, lo rispetto perché è più esperto di me, ma farò di tutto per batterlo".

Il sogno di vincere la Champions.

"Sono molto vicino, è normale sognare un po'. Devo essere sincero: sapevo che avremmo potuto raggiungere la finale. Voglio essere il primo giocatore turco a vincere la Coppa, e giocheremo a Istanbul, nel mio Paese. Spero che il sogno si realizzi".

