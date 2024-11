Un'opportunità di mercato, non una priorità. Il profilo di Nicolò Bertola continua a piacere all'Inter, che lo considera un investimento per il futuro. Ma come accaduto per Giovanni Leoni, a lungo trattato con la Sampdoria prima di abbandonare la pista diventata troppo onerosa a vantaggio dell'offerta del Parma, la dirigenza non vuole svenarsi e potrebbe farsi avanti in modo concreto solo se le condizioni fossero favorevoli o il difensore classe 2003 si liberasse a parametro zero dallo Spezia (ad oggi soluzione più che probabile). In tal caso l'intenzione non sarebbe quella di tenerlo, ma di prestarlo a un club che possa fargli fare ulteriore esperienza.

In Viale della Liberazione l'intenzione è sì trovare un nuovo difensore per la prossima stagione, ma non un ragazzo da svezzare. Anche perché questo profilo è già in casa e si chiama Tomas Palacios. Vista l'età di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, con la possibilità che uno dei due possa salutare a fine stagione, il club sta lavorando per reperire sul mercato un difensore che unisca futuribilità ed esperienza, possibilmente a costi accessibili. Impresa non facile, ma l'Inter è in azione da tempo per regalare a Simone Inzaghi un nuovo centrale che sappia districarsi con la difesa a tre e al quale non tremino le gambe al Meazza e in partite di cartello.

Poi per gli investimenti sul futuro la porta è sempre aperta, anche se per trovare spazio nell'Inter attuale bisognerebbe mettersi in fila.

