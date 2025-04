Nicolò Barella risponde ai microfoni de La Domenica Sportiva dopo la sconfitta in casa del Bologna. "Questa sconfitta significa che per arrivare dove vogliamo dobbiamo fare meglio e non dobbiamo fare errori come sul gol, perché il calcio sa essere crudele. Dispiace, ma siamo ancora primi, siamo su tutti i fronti, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo e ce la dobbiamo godere".

"Calendario più facile per il Napoli? Onestamente - dice ancora Barella - a nessuna squadra penso faccia piacere giocare contro l'Inter, a prescindere dal calendario degli altri dobbiamo pensare a noi e a fare il massimo, a fine stagione si vedrà. Senza pensare che sia finito qualcosa. Il campionato non è finito oggi, anche se sappiamo che sarà dura, lotteremo fino alla fine come faranno loro".