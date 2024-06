Kristjan Asllani si presenta con un bel bottino ai microfoni di Sky Sport dopo Croazia-Albania 2-2: "Sono contento di aver con me le maglie di Perisic e Modric. Ho chiesto a Ivan e mi ha fatto avere anche quella di Luka", le parole del centrocampista dell'Inter.

Quale è la vera Albania?

"La vera Albania è questa, un po' pazza. Ci tengo a ringraziare i tifosi. Siamo partiti bene, mi sono mezzo mangiato il 2-0 a tu per tu col portiere, ho tirato a occhi chiusi perché pensavo che Modric sarebbe arrivato prima. Abbiamo preso due gol evitabilissimi. Poi gli ultimi dieci minuti sono stati pazzi, abbiamo rischiato di vincerla. Peccato, ci tenevamo a fare i tre punti, ma ci teniamo stretto il punto".

Una masterclass contro il centrocampo composto da Modric e il tuo maestro Brozovic.

"Le emozioni le provi in campo, giocare contro questi campioni è bello perché li vedevo in tv, quindi... Sono contento perché ho fatto una buona partita perché davanti avevo dei campioni, ma sono soprattutto felice per la squadra e non era facile dopo tante critiche. Siamo contenti di aver reso felici i tifosi".

