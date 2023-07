Folarin Balogun è sempre più ai margini del progetto tecnico dell'Arsenal di Mikel Arteta. E non solo in senso metaforico. L'attaccante statunitense classe 2001, tra i principali obiettivi di mercato dell'Inter, ha lavorato a parte nella sessione d'allenamento che i Gunners hanno svolto lunedì, a Los Angeles. L'ex Reims, spiegano i colleghi di The Athletic, corre con un allenatore individuale lontano dal gruppo dopo che è rimasto a guardare dalla panchina tutta l'amichevole contro il Manchester United. "Il suo futuro è incerto, con l'Arsenal che cerca 50 milioni di sterline", si legge nel pezzo.

