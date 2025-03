Sconfitta con la Serbia per l’Austria di Marko Arnautovic. A fine gara, Arnautovic ha risposto ad alcune domande sulla partita e sui rumours che lo vorrebbero nel mirino della Stella Rossa: “Tutti sanno che sono tifoso della Stella Rossa - le parole riportate da meridiansport -, amo la Stella Rossa, ma ora sono concentrato sull’Inter. Stiamo lottando per lo scudetto, la Champions League, la Serie A e la Coppa Italia. Dopo, non si sa mai cosa può succedere, ma tutti devono sapere che sono un grande tifoso della Stella. Dragović mi chiama sempre e mi chiede: ‘Dai, quando vieni alla Stella Rossa?’. Ma non è come andare in osteria. Non è così semplice. Auguro tutto il meglio alla Stella Rossa e alla Serbia, e spero che un giorno ci rivedremo”.

E ancora: “Si parla di molti club, ma io in questo momento penso solo all’Inter. Sapete che tutta la famiglia di mio padre è serba, le emozioni sono fortissime, ma sono venuto qui per vincere. Ok, non è successo, e si va avanti. Le emozioni qui sono bellissime, ma torno a Milano a testa bassa perché abbiamo perso”.

Infine chiosa sulla partita: “Abbiamo sbagliato a non chiudere il discorso all’andata. A Vienna abbiamo avuto molte occasioni. In Serbia è già difficile giocare, questo campo non è semplice. Abbiamo perso, non è bello, ma guardiamo avanti. Ora l’obiettivo è qualificarci per il Mondiale”.