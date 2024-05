Le indiscrezioni giornalistiche dei media italiani, secondo cui l'Inter non avrebbe intenzione di puntare su Marko Arnautovic nella prossima stagione, sono arrivate anche in Austria. Sport Orf le ha raccolte e girate al diretto interessato, che ha risposto a suo modo chiarendo le intenzioni per il futuro: "Sono completamente calmo. I giornalisti parlano molto, lo sappiamo, soprattutto in Italia - le parole di Arna -. Ho ancora un contratto con l'Inter, sono completamente soddisfatto, ora siamo diventati campioni. Nessuno mi ha detto nulla (RILEGGI L'ESCLUSIVA), nemmeno a mio fratello (l'agente manager Danijel, ndr). Mi preparo per il campionato europeo, poi vado in vacanza, quindi mi preparerò per il prossimo anno con l'Inter".

Parlando della stagione appena trascorsa, l'ex Bologna ammette che si aspettava di avere più spazio: "È difficile non giocare, non ci sono abituato, ho sempre fatto il titolare. Sapevo che le cose sarebbero state più difficili all'Inter. Anche perché Lautaro e Thuram hanno reso in maniera eccezionale, sono orgoglioso di loro. I due infortuni subiti in stagione sono stati amari per me, ma penso di essere tornato al cento per cento ora. L'Austria? Non vado in nazionale per sedermi in panchina. Ma alla fine la decisione è dell'allenatore, e la rispetterò".

