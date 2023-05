Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati in vista del tour asiatico della Nazionale campione del mondo previsto nel mese di giugno tra Cina e Indonesia. Spicca l'assenza di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Toro non è nella lista perché si sottoporrà a un trattamento alla caviglia per iniziare bene la prossima stagione.

La lista de convocados de la Selección Argentina. pic.twitter.com/SlkmZUm1zo — Gastón Edul (@gastonedul) May 27, 2023

