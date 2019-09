Potrebbe essere arrivato il momento del debutto di Alexis Sanchez con la maglia dell'Inter. E potrebbe coincidere proprio con l'incrocio con la sua ex squadra italiana, ovvero l'Udinese. "Ieri la squadra, ancora priva dei nazionali, ha ripreso ad allenarsi con l’ennesimo doppio allenamento voluto da Conte (il 25° dall’8 luglio) - riferisce Tuttosport -. L’unico a rientrare è stato Alexis Sanchez, peraltro il più atteso dal tecnico. Il cileno ha svolto entrambi gli allenamenti in gruppo, così come De Vrij, ormai pienamente recuperato. C’è grande attesa per il debutto di Sanchez (in panchina a Cagliari perché arrivato da pochi giorni): l'attaccante è un ex Udinese e ha grande voglia di giocare; Conte deciderà venerdì, ma ci sono chance che il cileno giochi al fianco di Lukaku, a meno che il tecnico non scelga inizialmente Politano, alla Pinetina per tutta la durata della sosta".

Poche, invece, le chance di vedere dal 1' Lautaro Martinez: l'argentino sarà impegnato questa notte nel test amichevole della sua Argentina con il Messico e tornerà presumibilmente solo giovedì in Italia. El Toro si scalderà per la Champions; in campionato potrebbe toccare al Niño Maravilla.

