Il lungo inseguimento è giunto ad una felice conclusione: accordo raggiunto tra Inter e Real Betis per il passaggio in nerazzurro del difensore classe 2006 Alex Perez, che arriverà a Milano con la formula del prestito con opzione di riscatto per il club di Viale della Liberazione pari a oltre 500mila euro. Secondo il Diario de Sevilla, inizialmente si parlava di una cifra di 900mila euro, scesa poi a 600mila euro anche grazie alla volontà del giocatore di indossare la maglia nerazzurra, fatta valere in sede di trattative; stando al quotidiano, il riscatto verrà sicuramente esercitato.

Alla cifra base vanno poi inseriti bonus aggiuntivi legati alle partite giocate e percentuale sulla rivendita. Il giocatore effettuerà le visite mediche la prossima settimana, dopo aver rinnovato il contratto con gli andalusi.

