Guglielmo Vicario potrebbe aver salutato l'Empoli stasera. Il portiere nerazzurro, uscito nella ripresa del match contro la Lazio, a fine gara ha pronunciato delle parole che farebbero pensare a un addio: "L'ho vissuta con grande passione e applicazione come mi chiedono di fare sempre. Sicuramente la standing ovation mi ha fatto molto piacere, il mister mi ha voluto dare questo tributo e lo ringrazio. Ma lo ringrazio anche per ciò che mi ha dato in quest'annata, facendomi crescere. Lui con alcuni di noi ha preteso di essere un punto di riferimento nello spogliatoio.

"Cosa mi porterò dietro di questa esperienza? Quando sono arrivato avevo tanti timori, l'Empoli mi ha dato tutto quello che potevo chiedere. Sia dal punto di vista lavorativo che umano. Io come ho già detto, benedetto il giorno in cui è venuta l'opportunità di venire a Empoli. Abbiamo fatto due salvezze straordinarie, non era scontato. Mi dispiace quando si arriva all'ultima gara, c'è sempre un po' di malinconia perché non vorresti che le stagioni finissero mai"

Due battute anche sui suoi punti di riferimento: "Di portieri ne guardo tanti, dai campionati esteri alla Serie A. Sono nato con il mito di Buffon ma mi piaceva anche molto Handanovic. Ho sempre avuto loro come riferimenti anche per la leadership". Sul portiere c'è l'interesse di Inter, Juventus e non solo.