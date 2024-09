Con un lunghissimo messaggio su Instagram, Rahaael Varane ha annunciato l'addio al calcio giocato. "Dicono che tutte le cose belle devono finire. Nella mia carriera ho affrontato molte sfide, occasione dopo occasione, quasi tutte dovevano essere impossibili. Emozioni incredibili, momenti speciali e ricordi che dureranno tutta la vita. Riflettendo su questi momenti, è con immenso orgoglio e senso di appagamento che annuncio il mio ritiro dal gioco che tutti amiamo".

"Ci vuole una grande dose di coraggio per ascoltare il proprio cuore e il proprio istinto - prosegue -. Sono caduto e mi sono rialzato mille volte, e questa volta è il momento di fermarmi e appendere le scarpe al chiodo con la mia ultima partita, vincendo un trofeo a Wembley. Non ho rimpianti, non cambierei nulla. Resterò al Como. Solo senza usare stivali e parastinchi. Qualcosa di cui non vedo l'ora di condividere al più presto. Per ora, ai tifosi di tutti i club per cui ho giocato, ai miei compagni di squadra, agli allenatori e allo staff… dal profondo del mio cuore, grazie per aver reso questo viaggio più speciale di quanto i miei sogni più sfrenati avrebbero mai potuto prevedere. Grazie, calcio. Con affetto, Rapha".