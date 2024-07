Manca solo il Cagliari, poi il puzzle delle panchine di Serie A sarà completo. In attesa dell'annuncio di Davide Nicola come neo tecnico dei sardi, l'Empoli ha affidato l'incarico di guida tecnica della prima squadra a Roberto D’Aversa, che dunque riparte dopo la separazione dal Lecce del marzo scorso. Come comunicato dal club toscano, il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. "Oltre a mister D’Aversa, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Salvatore Sullo, nel ruolo di allenatore in seconda, Marco Piccioni, collaboratore tecnico, Luigi Turci, preparatore dei portieri, Danilo Massi e Riccardo Ragnacci preparatori atletici", si legge nella nota ufficiale.