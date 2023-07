Intervistato da Sky Sport, l'esterno dell'Udinese Gerard Deulofeu ha risposto anche a una domanda su Romelu Lukaku, alle prese con una situazione decisamente delicata: "È un ragazzo che apprezzo - ha detto sul calciatore che come lui ha un passato nell'Everton -, ho giocato assieme a lui ed eravamo una bella coppia in attacco. Merita una squadra in cui possa avere fiducia, mi piacerebbe continuasse qui in Italia"