"Come mi spiego i gol nel finale? Non me lo spiego". Esordisce così in conferenza stampa il tecnico del Torino Ivan Juric, che si trova a commentare un altro ko allo scadere dopo quello contro l'Inter. "I dati sono in crescita nei finali. Oggi abbiamo preso gol dal nulla, contro l'Inter ci mancava un po' di esperienza ed è stato il mio rammarico. Oggi non avevo questa sensazione, ma non ho spiegazioni. Abbiamo analizzato tutto, ma è difficile: non hai sensazioni che la squadra crolli, non ho soluzioni in questo momento”, ha detto dopo la sconfitta rimediata contro il Sassuolo