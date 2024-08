"Il Verona ha dimostrato di essere una squadra forte, dobbiamo essere molto attenti, concentrati a fare la partita che vogliamo fare. Dobbiamo attaccare questa squadra, andare nella loro area di rigore, voglia di incidere, la nostra area difenderla come sappiamo. Molto bene". È uno dei passaggi della conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia del match contro il Verona: "La squadra sta molto bene - aggiunge -. Buona preparazione per la partita. Buona settimana di lavoro, rimaniamo sempre con i piedi per terra dopo la prima di campionato. Adesso siamo alla seconda giornata, affronteremo una squadra che sta bene dopo la vittoria contro una squadra seriamente candidata per lo scudetto. Quindi troveremo una squadra che battaglia, che gioca, che lotta e contrattacca e sa cosa vuole dentro al campo".

Ma la Juve può vincere lo scudetto? Il tecnico bianconero risponde: "La squadra che sa quello che vuole, che fa dentro il campo. Dobbiamo essere pronti, preparati ad affrontarli al massimo e portare la partita dove vogliamo noi".