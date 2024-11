Questa volta, niente braccino: Romelu Lukaku castiga la sua ex squadra e riporta il Napoli in vetta alla classifica. Al Maradona, i partenopei di Antonio Conte sconfiggono la Roma di Claudio Ranieri per 1-0, rendendo amaro il ritorno sulla panchina giallorossa del tecnico testaccino. Decisiva la rete segnata dal belga, servito da Giovanni Di Lorenzo bravo a capire la lettura errata di Angelino e beffarlo sullo scatto.

Roma che nel complesso non demerita, colpisce anche una traversa con Artem Dovbyk, ma alla fine torna nuovamente a casa a mani vuote. È durato quindi poco più di 24 ore il sorpasso dell'Inter al primo posto.