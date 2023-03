Vittoria col brivido per la Juventus in casa contro la Sampdoria . I bianconeri si erano portati in doppio vantaggio nei primi 25' grazie alle reti di Bremer e Rabiot, poi la clamorosa rimonta blucerchiata, con Augello e Djuricic che erano riusciti a riacciuffare il clamoroso 2-2.

Nella ripresa, però, la Vecchia Signora entra subito in campo con il piglio giusto e si riporta sul 3-2 con un gol di Rabiot, su cui resta il dubbio per un possibile tocco di mano. Poco dopo l'occasione per il poker con il calcio di rigore concesso per fallo di Augello su Cuadrado, ma dal dischetto Vlahovic spedisce il pallone sul palo. In pieno recupero arriva anche il poker firmato dal talento della Next Gen Soulé, bravo a ribadire in porta il pallone dopo la respinta di Turk sul tiro di Vlahovic. Con questo risultato la Juve sale al settimo posto con 38 punti, a -4 dal sesto dell'Atalanta. La Samp rimane invece all'ultimissimo posto.