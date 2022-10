Arrivano le prime parole di Dejan Stankovic, in perfetto stile Deki, da allenatore della Sampdoria: "Ciao a tutti i tifosi - ha detto in un video pubblicato sul profilo Instagram della Samp -. Non posso fare promesse, ma metteremo orgoglio, sudore e impegno. State con noi che possiamo fare grandissime cose. Un abbraccio forte", il messaggio mandato al mondo blucerchiato dall'ex centrocampista dell'Inter, prima di battersi il pugno sul cuore.