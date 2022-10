Intervistato dai canali ufficiali della Sampdoria dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Bologna, Jeison Murillo ha parlato di "orgoglio" ("una cosa che dobbiamo mettere sempre, che dobbiamo avere nel cuore, sappiamo che cosa vuol dire la maglia che indossiamo e dobbiamo lavorare") e dell'impatto del nuovo tecnico Dejan Stankovic: "Ha molto coraggio e sappiamo che lo vuole trasmettere ad ogni giocatore, noi dobbiamo metterlo in gioco. Come uscire da questa situazione? Dobbiamo avere carattere, personalità ed essere maturi per assorbire le idee di gioco del mister, ma sempre lottando con il cuore".