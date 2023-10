Non è un momento felice per la Salernitana, in campo e da qualche ora anche fuori. E' infatti notizia di oggi il coinvolgimento del presidente Daniele Iervolino in un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza per una presunta corruzione che coinvolgerebbe sette persone facenti parte del mondo dell'imprenditoria, del sindacato e della pubblica amministrazione a Napoli.

A Iervolino, ex proprietario dell’università telematica Pegaso, viene contestata la presunta corruzione per un parere favorevole da parte del ministero del Lavoro in cambio di una serie di favori tra cui l'assunzione del figlio di una dirigente sindacale proprio all'interno della Pegaso.