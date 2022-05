Succede di tutto all'Arechi di Salerno, dove Salernitana e Cagliari non vanno oltre l'1-1 e rinviano ogni discorso sulla salvezza. Dopo lo 0-0 del primo tempo sono i padroni di casa a trovare la rete del vantaggio al 68', quando Verdi è glaciale dal dischetto dopo un rigore concesso da Di Bello per un contatto tra Lovato e Kastanos. Al momento dell'esultanza si accende una mischia che porta all'espulsione di Ribery e Radunovic, secondo portiere rossoblu che non sarà quindi a disposizione per la sfida contro l'Inter. I sardi ci provano fino all'ultimo: le speranze di rimonta sembrano schiantarsi sul palo centrato da Grassi e su un rigore revocato dal VAR, ma all'ultimo respiro lo stacco vincente di Altare regala il definitivo 1-1 ai rossoblu.