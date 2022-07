(ANSA) - ROMA, 22 LUG - La notizia che i tifosi della Roma aspettavano è realtà: alla scadenza dell'OPA i Friedkin hanno raggiunto, tramite la Romulus and Remus LLC, l'obiettivo stabilito, ossia arrivare detenere il 95% delle azioni, e quindi procederanno con il delisting, l'uscita dalla Borsa. Dopo la comunicazione societaria di ieri, in cui si ribadiva che il prezzo delle azioni sarebbe rimasto fermo a 0.45, gli azionisti tentennanti hanno venduto in massa.