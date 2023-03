Tre punti che sono ossigeno puro per la Sampdoria di Dejan Stankovic, che torna a vincere nella gara delle 12.30 della 27esima giornata superando l'Hellas Verona col punteggio di 3-1 e ottenendo un successo che rianima le speranze di salvezza dei blucerchiati. E' Manolo Gabbiadini l'eroe di giornata per i doriani: sua la doppietta, prima su azione fortunosa da calcio d'angolo poi con una botta clamorosa dalla distanza, che vale la vittoria. Nella ripresa, Adolfo Gaich potrebbe emularlo segnando per due volte, ma in entrambi i casi il VAR nega la gioia all'argentino.