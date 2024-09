Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, l'allenatore del Cagliari Davide Nicola ha presentato la sfida contro i partenopei rispondendo anche su Antonio Conte e i suoi attaccanti.

Che partita sarà con il Napoli?

"Partita molto difficile sia per l'avversario che per l'allenatore che io apprezzo particolarmente. Si vede già che è una squadra che ha le caratteristiche di Conte, partita dove noi dovremmo essere molto competitivi. Dobbiamo dimostrare quello che stiamo facendo migliorando sempre di più. Come si limitano Lukaku e Kvaratshkelia? Dovremo fare un grandissimo lavoro di squadra, a partire dalla loro costruzione di gioco. Dobbiamo avere coraggio e aiutarci tra di noi quando perdiamo palla. Sono contento di come i ragazzi stanno rispondendo, dobbiamo assolutamente migliorare".

Ti consideri un allenatore sottovalutato?

"A me non importa ciò che pensano gli altri, apprezzo i complimenti di Conte e mi fanno molto piacere. È reciproco. Io non vedo l'ora di potergli dar ragione. Io non do retta a quello che si dice di me, sono convinto di quello che ho fatto".

Cagliari-Napoli è una partita molto sentita, ha percepito questo nell'ambiente?

"Io vorrei che fosse sentita ogni singola partita non solo quella con il Napoli. Sono conscio della storia di questa partita, ho grandissimo rispetto e sono a conoscenza di questo. Noi però non possiamo dimostrare solo perché è una partita sentita, in realtà la squadra sta dimostrando un progetto chiaro che sta migliorando partita dopo partita".