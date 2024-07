Leonardo Spinazzola, esterno offensivo del Napoli, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Dimaro. Di seguito un estratto delle sue parole:

Cos'è l'effetto Conte?

"Il mister ci spinge oltre ogni limite, anche una banale tattica diventa una corsa mentale e fisica. Ha dei concetti che sono molto validi. Se ascolti le sue parole e le sue idee sono grandi concetti".

Da dove può ripartire il calcio italiano?

"Abbiamo fatto ottime cose anche in Europa, peccato per la Nazionale ma per i club gli anni precedenti abbiamo fatto belle cose".

Hai sentito Lukaku?

"Sì, ci sentiamo spesso, anche durante gli Europei, è stato un mio compagno, è un mio amico, abbiamo un grande rapporto. Ma non abbiamo parlato di Napoli. Aspettiamo...".