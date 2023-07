"Sappiamo di essere campioni d'Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in amichevole. Ora è grande la responsabilità, perché dobbiamo cercare anche in questo anno di fare del nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci". Così Elif Elmas, intervistato da Sky, ha suonato la carica per la stagione appena iniziata.