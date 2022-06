Non ci sarà il PSG nell'immediato futuro di José Mourinho, la cui posizione alla guida della Roma è più che mai salda. Dopo l'accostamento dei media stranieri tra il club parigino e lo Special One, per Gianlucadimarzio.com non ci sono segnali all'interno del mondo Roma di un possibile addio, né Mourinho starebbe pensando a un futuro lontano dalla Capitale. Sia la società sia l'allenatore stanno lavorando in sinergia per preparare al meglio la prossima stagione sotto ogni punto di vista, a partire dal mercato. Mourinho sarà quindi al 100% l'allenatore della Roma per la stagione 2022-2023, come anche lui stesso aveva dichiarato dopo la finale di Conference League, mentre l'obiettivo primario del PSG per la panchina sarebbe Christophe Galtier, attuale tecnico del Nizza, premiato in tre occasioni come miglior allenatore della Ligue 1.