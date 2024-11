Un’altra sfida dedicata attende il Monza. Dopo aver pareggiato contro il Torino, la formazione brianzola cerca punti salvezza contro il Como. Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico Alessandro Nesta: "Personalmente non vedo una squadra spaventata ma un po’ preoccupata. Rischiamo forse troppo e siamo preoccupati della classifica perché purtroppo è quella. L'atteggiamento della squadra? Se analizziamo la partita con il Torino la vedo diversamente. Partiamo subito forti e dobbiamo far male all'avversario, costruita un'altra situazione immediatamente dopo con Pedro Pereira. Questo è quello che recrimino alla mia squadra”.

Quanto sono diventati importanti per il Monza Kyriakopoulos, Dany Mota e Maldini?

"Mota dobbiamo cercarlo, Kyriakopoulos si spende molto durante la partita e quando arriva c'è sempre. Daniel Maldini è fortissimo e deve fare ancora tanti step, ognuno ha i suoi tempi. L'assenza di Izzo contro il Como? Ragazzo positivo, lui si esalta in queste partite perché è il suo habitat naturale e ci mancherà. Ma chi lo sostituirà farà bene".

C'è la possibilità di recuperare Sensi?

"Il Monza lo ha preso per tantissimi motivi. Sensi è un giocatore che ha avuto tanti infortuni e purtroppo al momento non è in grado di fare un tot di minuti. Sappiamo che è un giocatore importante. Ci parliamo, ci confrontiamo spesso. Non so quanto mancherà per fargli fare 90 minuti, e lo stesso discorso vale anche per Ciurria, D'Ambrosio invece è recuperato così come anche altri giocatori sono sulla via del pieno recupero".