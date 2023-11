Il Monza continua a vivere la Serie A come un sogno da vivere a occhi aperti, soprattutto quando gli capita di incrociare il proprio destino con le big storiche del torneo, come succederà domani all'U-Power Stadium: "E' un sogno vedere la Juve a Monza, così come andare a San Siro e giocare contro l’Inter. L’estate scorsa c’era un caldo da crepare, sudavo e sudavo ma ero lì felice", ha ammesso l'ad dei brianzoli, Adriano Galliani, parlando in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.