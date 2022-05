Ospite speciale sul canale Twitch del Milan, Ivan Gazidis, CEO del club rossonero, ha provato a descrivere che atmosfera si respira a Milanello in questo finale di stagione che vede la squadra di Pioli a 4 punti dal sogno scudetto: "Sentiamo tutti la stessa emozione, è qualcosa di speciale - le sue parole -. Non succede spesso questo sentimento, per me questa unità è la forza di un grande club come il Milan. Con questa unità tutto è possibile per questo club, credo in questo club, credo in questi giocatori, credo nella nostra abilità di superare le sfide. Abbiamo ora davanti a noi certamente sfide difficili, ma allo stesso tempo abbiamo fiducia e forza, questa forza è anche dei nostri tifosi".